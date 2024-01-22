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Türkiye
AA 22.01.2024 09:32

Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 13 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonu
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 15 zanlının yurt dışından gümrük kaçağı telefon getirip iş yerlerinde sattıkları belirlendi.

170 polisli operasyon

Günün erken saatlerinde dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyona 170 polis katıldı.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların kullandığı telefonlara el konuldu.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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