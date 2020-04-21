Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.