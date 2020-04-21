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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin doğu kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:12
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