Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 19:29
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