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Bingöl'de maske takmak zorunlu oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 Temmuz'dan itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı yaygınlaşıyor.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz'dan itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: bingöl haber bingöl valiliği bingöl maske kullanımıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 18:46
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