Karacabey Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı. https://t.co/vcHktXEgcV pic.twitter.com/VunTpYDjYo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2020

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Rüzgar sebebiyle yangın yayıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması için ekiplere destek oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrika etrafındaki kuru otlaklara da sıçradı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.