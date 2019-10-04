Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar salı günü tekrar artacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

Kaynak: AA