Türkiye
Aksaray'da 7100 adet sikke ele geçirildi04 Ekim 2019 Cuma 08:52 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 09:03
Aksaray'da şüpheli bir araçta yapılan aramada 7100 adet sikke ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Eskil'de şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada, 7100 adet sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı Aksaray