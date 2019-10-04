Ankara'da 'sokak köpekleri sosisle zehirlendi' iddiası04 Ekim 2019 Cuma 08:16 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 08:27
Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide, zehirli sosis verildiği iddia edilen iki köpek telef oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'ndeki boş arazide iki köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ve polis ekipleri olay yerine gitti.
Yapılan incelemede iki köpeğin sosis yedikleri belirlendi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün iki canımızın zehirlenerek öldürüldüğünü gördük, 'Yeter artık' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bölgede bulunan sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuvar incelemesine gönderildi.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, sosisleri bölgeye bırakanları bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA