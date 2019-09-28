Türkiye
Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Eylül 2019 Cumartesi 19:15 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:32
Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artarak yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: sağanak meteoroloji hava durumu