Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Rüzgarın önce güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği bildirilirken, perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA