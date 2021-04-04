Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak,

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile akşam saatlerinde Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın da güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 83 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

4 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.