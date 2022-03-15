Van merkez ve çevresinin sabah saatlerinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Muş ve Bitlis'te ise havanın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 1 ve Hakkâri ve Muş’ta 2, Bitlis’te eksi 2 derece olması beklenmektedir."

Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.