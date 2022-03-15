Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buzlanma nedeniyle aracıyla mahsur kalan sürücü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoğun kar yağışının ardından erimeyen kardan dolayı oluşan buzlanmada aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'tan, evine gitmek isteyen cipin sürücüsü, erimeyen kar ve oluşan buzlanmadan dolayı yokuş yukarı çıkarken aracıyla mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.
Araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından, aracının yokuştan kaymaması için, yol kenarında bulunan inşaat bariyerlerine halatla bağladıktan sonra evine gitti.
İtfaiye ekipleri de sokağın girişlerine güvenlik şeridi çekerek, sokağa başka araçların girmemesi için kapattı.
Mahsur kalan aracın, gündüz yapılacak çalışmayla kurtarılacağı öğrenildi.
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