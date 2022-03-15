Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yol kenarındaki ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre uçtu.
Kazada ağaçlar devrilirken otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü Er ile yanında bulunan 39 yaşındaki Serdar Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:35
- 06:25
- 06:17
- 06:01
- 05:21
Sıradaki Haber
Buzlanma nedeniyle aracıyla mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz