Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.11.2023 15:53

Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı

İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

ETİKETLER
İzmir Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
İsrail ordusu, serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere gaz bombası attı
17:25
Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
17:41
Tayland Başbakanı: Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı serbest bırakıldı
17:38
Gazze'deki esirler serbest bırakıldı
17:17
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
16:45
Meteoroloji'den denizlerde 'fırtına' uyarısı
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ