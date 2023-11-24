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Türkiye
DHA 24.11.2023 14:55

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

Denizli'de, dün turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi girişindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Konya'ya Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork'un kullandığı tur otobüsü, kavşakta tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen avukat Şükriye Şule U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan tur otobüsü, kavşak içindeki yön tabelasına çarptı. Kazada, otobüsteki turistler rehber, şoför ve otomobilin sürücüsüyle birlikte 29 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çardak ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk, dün hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan bir turist daha hayatını kaybetti

Bugün ise Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait hayatını kaybetti. Taylandlı 15 turist taburcu edilirken, iki sürücüyle birlikte 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden rehber Mehmet İlan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü.

Taylandlı 2 turistin cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından havayoluyla ülkelerine gönderilecek.

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Denizli Otobüs Trafik Kazası
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