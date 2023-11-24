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Türkiye
İHA 24.11.2023 13:52

Kasım ayı indirimleri için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'daki bir AVM’de kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kasım ayı indirimleri için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
[Fotograf: İHA]

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.

"Her türlü savaşa hazırım"

3 senedir kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, "Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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