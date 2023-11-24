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Türkiye
AA 24.11.2023 13:50

Yıkımı süren hasarlı binanın kolonundan tabak çıktı

Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.

Yıkımı süren hasarlı binanın kolonundan tabak çıktı

Kentte, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 13 katlı İnci Apartmanı'nda yıkım çalışması başlatıldı.

Çalışmada işçiler, pencerenin üzerinde perde duvarı tutmak için yapılan ve içerisinde 4 demir olan hatılda bakır tabak buldu.

Yıkımı süren hasarlı binanın kolonundan tabak çıktı

Yıkım ekibinde yer alan Mehmet İpek, 13 katlı binanın yıkımına 18 Kasım'da başladıklarını söyledi.

Dama çıkarılan iş makinesinin kat kat yıkarak aşağı indiğini belirten İpek, "Çok ağır hasarlıydı, acil yıkım isteniyordu. 10. katında hatıldan yemek tabağı çıktı. Şaşırdık yani, daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımıza geldi." diye konuştu.

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