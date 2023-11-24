Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2023 13:39

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
Çanakkale Fırtına Deniz Otobüsü
Sıradaki Haber
Edirne'de 2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Yolcuların vücutlarına sarılı sahte 580 bin dolar ele geçirildi
14:02
Avustralya'da yüzlerce öğrenci Filistin'e destek amacıyla ders bıraktı
14:01
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde değişiklik
13:59
Kasım ayı indirimleri için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
13:53
Batan geminin 3'üncü kaptanının ailesi umudunu yitirmiyor
13:52
Yıkımı süren hasarlı binanın kolonundan tabak çıktı
Han Yunusluları enkazlar karşılıyor
Han Yunusluları enkazlar karşılıyor
FOTO FOKUS
Eski hakem Bünyamin Gezer: Hakemlik günden güne kötü gidiyor
Eski hakem Bünyamin Gezer: Hakemlik günden güne kötü gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ