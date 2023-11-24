Diyarbakır'da 312 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-17 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 278 kilogram kubar ve 34 kilo toz esrar ile 1706 kök kenevir bitkisi geçirildi.