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Türkiye
AA 24.11.2023 12:32

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: DHA]

Mahmut Tolga Aksoy idaresindeki otomobil, Kaş-Seydikemer D-400 kara yolunda, karşı yönden gelen Yaşar Uçar yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan İlknur, Hatice, Ali Ayaz ve Mustafa Poyraz Aksoy, Gizem, Elif Ezgi ve Esila Erva Kızıler ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Mustafa Poyraz Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aksoy'un cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen diğer yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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