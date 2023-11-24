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Türkiye
AA 24.11.2023 11:43

Polatlar soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, muhasebeci Gökay Bekar da tutuklandı.

Polatlar soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar gözaltına alınarak Anadolu Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bekar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya çıktı.

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