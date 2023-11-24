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Türkiye
TRT Haber 24.11.2023 11:16

64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya dikkat

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Orta ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya dikkat

Öte yandan, yarın kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı", kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Balıkesir, Gümüşhane, Giresun, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya dikkat

Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun kalan tüm bölümlerinde ise kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Aynı gün ülke genelinde rüzgarın Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, iç kesimlerde güneybatı, doğu kesimlerde ise güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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