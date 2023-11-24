Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2023 11:11

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1982 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca mermisi, 28,56 gram esrar, 6 esrarlı sigara, 10,50 gram sentetik uyuşturucu, 10,75 gram skunk, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 1 kama, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 5 aparat ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Yargıtay nafaka artışı talebini hukuka aykırı buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayii projeleri 90 milyar doların üzerine çıktı
12:12
Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
12:09
Bakan Fidan: Dezenformasyon hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri
11:59
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı
11:56
Kaptan Cousteau’nun torunundan Sıfır Atık Projesi'ne övgü
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ