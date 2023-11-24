Lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında vatandaşlar hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilere geldi. Bazı sürücüler depolarındaki lastikleri değişime getirirken, bazıları ise yeni kış lastiği aldı.

Kırklarelili lastik tamircisi Kadir Günay, kış lastiği değiştirmek isteyen sürücülerin son bir haftadır yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

"Tüm sürücüler kış lastiği taktırma konusunda duyarlı olmalı"

Bölgede bir süre etkili olan kar yağışının da vatandaşları kış lastiği için hareketlendirdiğini ifade eden Günay, can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını önerdi.

Günay, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini anımsatarak, "Yoğunluğumuz son güne kadar sürecek gibi duruyor. Birçok sürücü zaten araçlarına kış lastiği taktırma konusunda duyarlı. Ancak tüm sürücülerin duyarlı olması lazım. Kış lastiği buzlu ve karlı zeminlerde duruş mesafesini kısalttığı için hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da lastik tamirci ve lastik satış yerlerinde yoğunluklar yaşanıyor.