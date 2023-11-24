Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2023 10:31

Lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle satış yerleri ve tamirciler yoğun mesai harcıyor.

Lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında vatandaşlar hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilere geldi. Bazı sürücüler depolarındaki lastikleri değişime getirirken, bazıları ise yeni kış lastiği aldı.

Kırklarelili lastik tamircisi Kadir Günay,  kış lastiği değiştirmek isteyen sürücülerin son bir haftadır yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'da başlayacak
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'da başlayacak

"Tüm sürücüler kış lastiği taktırma konusunda duyarlı olmalı"

Bölgede bir süre etkili olan kar yağışının da vatandaşları kış lastiği için hareketlendirdiğini ifade eden Günay, can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını önerdi.

Günay, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini anımsatarak, "Yoğunluğumuz son güne kadar sürecek gibi duruyor. Birçok sürücü zaten araçlarına kış lastiği taktırma konusunda duyarlı. Ancak tüm sürücülerin duyarlı olması lazım. Kış lastiği buzlu ve karlı zeminlerde duruş mesafesini kısalttığı için hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da lastik tamirci ve lastik satış yerlerinde yoğunluklar yaşanıyor.

ETİKETLER
Kış Lastiği
Sıradaki Haber
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayii projeleri 90 milyar doların üzerine çıktı
12:12
Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
12:09
Bakan Fidan: Dezenformasyon hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri
11:59
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı
11:56
Kaptan Cousteau’nun torunundan Sıfır Atık Projesi'ne övgü
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ