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Türkiye
AA 24.11.2023 11:23

İstanbul'da aranan 509 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 509 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da aranan 509 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1798 personel, bir polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile uygulama gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 1746 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 171 bin 477 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 509 şüpheli ile yoklama kaçağı 173 kişi yakalandı, 408 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 59 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 314 fişek, 6 kilo 127 gram uyuşturucu, 45 adet sentetik ecza ile bundan elde edildiği değerlendirilen 170 bin 925 lira, 10 euro ve 1400 dolar ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 568 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri ile 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

24 bin 688 araç ve bin 420 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, 1339 araç ve motosiklet ile 57 sürücü hakkında işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 784 bin 220 lira para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca 35 yabancı uyruklu kişiye işlem yapılırken, 40 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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