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Türkiye
AA 24.11.2023 13:41

Tunceli'de teröristlerin 11 sığınağı imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullandığı belirlenen 11 sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristlerin 11 sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Otlubahçe köyü bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 11 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda, 2 piyade tüfeği şarjörü, 130 piyade tüfeği fişeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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