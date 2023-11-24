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Türkiye
AA 24.11.2023 15:38

Yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi

İstanbul'da yokuştan kayan beton mikseri park halindeki 7 otomobile zarar verdi.

Yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi
[Fotograf: AA]

Üsküdar'da, K.E idaresindeki beton mikseri Küçüksu Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Önce yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpan, ardından Eserli Sokak'taki bir bahçenin istinat duvarını aşan beton mikseri, buradaki 4 araca daha zarar verdikten sonra ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı.

Yaralananın olmadığı kazada, 7 otomobilde hasar oluştu.

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