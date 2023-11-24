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Türkiye
AA 24.11.2023 15:11

İstanbul için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgar ve yer yer fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın İstanbul'da güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. 

 

Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği'nin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Pazar günü fırtınanın etkisi artacak

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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