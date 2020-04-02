Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.