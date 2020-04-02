Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: sağanak meteoroloji İstanbul hava durumu istanbul hava durumuSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 11:13
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