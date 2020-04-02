Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda, şehre her ne şekilde olursa olsun (kara yolu, deniz yolu, hava yolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulmasına karar verildi.

Bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönünde ilk ikaza uymayanlara, 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Antalya'ya şehir dışından hava, kara, ve deniz yoluyla gelen tüm misafirlerin 14 gün boyunca evde karantina altına alınması sağlanacak. Karara uymayanlara para cezası uygulanacak. Antalya’daki son durumu @trthaber muhabiri Ali Bayraklı aktardı.https://t.co/LZMOVon5u8 pic.twitter.com/h5OnMUEpux — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2020

Yapılacak ikinci kontrolde de ikametgahlarında bulunmadıkları tespit edilenler ise, Valilik tarafından belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

Özel araçlarıyla gidenler gözlem altında tutulacak

Muğla'nın Bodrum ilçesine özel araçlarıyla giden vatandaşların ikametlerinde 14 gün gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.

Burdur'da ise İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği kente gidenler 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.

Tunceli'de, özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat ederek kente gelen vatandaşların ikametlerinde 14 gün gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.