Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan nisan ayında beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kentte dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
Belediye ekipler karla mücadele çalışmasını sabahın erken saatlerinde başlattı.
Etiketler: nişan Kar yağışı ArdahanSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:17
Son Haberler
- 10:34
- 10:31
- 10:29
- 10:28
- 10:26
Sıradaki Haber
Ordu’da 1 mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz