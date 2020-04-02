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Bodrum ve Burdur'a gidenlere 14 gün karantina şartı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Burdur'a, özel araçlarıyla gelen vatandaşların ikametlerinde 14 gün gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye araçlarla girenlerin 14 gün kontrol altında tutulacağını açıkladı.
Burdur da ise İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar gereği kente şehir dışından gelenler 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.
Dün de benzer uygulamayı Antalya ve Tunceli valilikleri açıklamış, şehirlere girişte14 gün karantina kuralını getirmişti.
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