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Türkiye
AA 26.12.2024 19:34

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, cumartesi gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden, perşembe öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren rüzgarın zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de özellikle Hatay kıyılarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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