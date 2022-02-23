Marmara'nın güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği beklenen rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de yarın öğle saatlerinde kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.