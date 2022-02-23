İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U ve A.A'nın ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine Kuşlubahçe, Uncubozköy ve Gökçeköy mahallelerindeki 3 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 bronz sikke ele geçirildi.

Manisa Müze Müdürlüğü ekibinin yaptığı ön inceleme sonucu mızrak uçlarının 3 bin yıl öncesine tarihlendiği, kesin tespitin analiz sonucu belli olacağı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.