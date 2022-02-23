Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U ve A.A'nın ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine Kuşlubahçe, Uncubozköy ve Gökçeköy mahallelerindeki 3 adrese baskın yaptı.
Aramalarda 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 bronz sikke ele geçirildi.
Manisa Müze Müdürlüğü ekibinin yaptığı ön inceleme sonucu mızrak uçlarının 3 bin yıl öncesine tarihlendiği, kesin tespitin analiz sonucu belli olacağı öğrenildi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa Roma Dönemi Tarihi Eser
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