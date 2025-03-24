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Türkiye
DHA 24.03.2025 16:36

Meteoroloji'den "çöl tozu" uyarısı: Kronik hastalar dışarı çıkmamalı

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, bu hafta yurt genelinde giderek artan bir toz taşınımı olduğunu aktararak, "Nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var" dedi.

Meteoroloji'den "çöl tozu" uyarısı: Kronik hastalar dışarı çıkmamalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta boyunca Mali üzerinden gelecek ve tüm yurtta etkili olacak çöl tozuna karşı uyardı.

Meteoroloji Mühendisi Dr.Güven Özdemir çöl tozuyla ilgili uyarılarda bulunarak `Bu hafta Türkiye’de pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı var. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var` dedi.

Toz taşınımı ölüme sebep olabiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hafta boyunca Mali'den yoğun çöl tozu geleceği uyarısının ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu.

Özdemir, `Çöl tozları önemli,. Dünyadaki çöllerin çoğundan konvektif hareketlerle atmosferin üst seviyelerine kadar hızla taşınıyor. Batılı rüzgarlarla birlikte diğer ülkeler üzerine hızlı bir şekilde toz transferi yapılıyor. Olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri de var. Dünyada Afrika ve Ortadoğu’daki çöllerden taşınan toz miktarı 2 milyar ton civarında. Bu taşınımıyla dış mekanlarda yılda 4 milyon ölüm gerçekleşebiliyor. 3 milyon da iç mekanlarda mekanlarda hava kirliliğinden dolayı oluşabiliyor` dedi.

'Kronik hastalıkları tetikleyebiliyor'

Özdemir, `Bu hafta Türkiye’de pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı sözkonusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek. Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsla alanlarda kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor; nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var` diye konuştu.

Bayramda hava nasıl olacak?

Özdemir, `Lodos alıyoruz. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece artıyor. Cuma gününe kadar bu şekilde. Sıcaklıklar 20-22 derece hatta 25 derecelere kadar çıkacak. Cuma gününden itibaren Batı bölgelerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacak. 20 derecelerin altına inecek ve bununla birlikte yağış görülebilir. Cumartesi gününden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Haftasonu ise yağışlar neredeyse tüm ülkeye yayılacak. Bayramda yağışlar aralıklı olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre düşük seyredecek. Bayram döneminde batı bölgelerinde hava soğuyacak, ılık bir hava sözkonusu olacak. Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak` diye konuştu.

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