Geçen hafta etkisini artıran yağışlar özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden oldu.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.