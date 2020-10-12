Meteorolojiden bazı illere turuncu uyarı
Meteorolojinin uyarısına göre, Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 12, 2020
İzmir'in Bergama, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Ezine İlçelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!https://t.co/BA7LZrZUCZ pic.twitter.com/Egh6ClmeO5
Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından "Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı.
@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,
Yarın,
Kıyı Ege ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
— A F A D (@AFADBaskanlik) October 12, 2020
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/Bhrfx6UgH3
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