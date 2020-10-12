Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteorolojik Uyarı!

İzmir'in Bergama, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Ezine İlçelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!https://t.co/BA7LZrZUCZ pic.twitter.com/Egh6ClmeO5 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 12, 2020

Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından "Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı.