Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlükleri, sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ataşehir'de bir tekel bayisinde yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 12 çeşitli markalarda bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf M. gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken iş yeri sahibi Ökçün D. gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de de 220 litre kaçak alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Aytekin K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.