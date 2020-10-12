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Uşak'ta 1970 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 1970 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği yönünde bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki yolculardan S.G'nin üzerinde yapılan aramada 996 uyuşturucu hap ele geçirildi. S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan yine aynı noktada şüpheli bir otomobilde arama yapıldı.
Sürücü B.E'nin üzerinde 974 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G. ve B.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: uşak uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:27
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