HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler önemli bir karar aldı. Aileler, kararlılıkla süren nöbetin 24 saat süreceğini duyurdu.

Acılı ailelerin tek isteği, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak. Onlar, evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi de sorumlu tutuyor.

Diyarbakır annelerinin 406 gündür süren eylemine bugüne kadar 160 aile katıldı,18 aile evladına kavuştu.