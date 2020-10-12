Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi dahiliye yoğun bakım servisi çalışanları, COVID-19'a karşı özveriyle görevlerini sürdürüyor. Ağır hastaların iyileşmesi için kendi hayatlarını ortaya koyan sağlık görevlileri, ellerine yaktıkları kına ile dikkati çekiyor.

Salgın ile mücadele sırasında acı olaylara tanıklık ettiklerini dile getiren PAÜ İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, geçtiğimiz günlerde ise 100 yaşındaki bir hastayı alkışlarla normal servise uğurladıklarını söyledi.



"Kınalı eller sanki zırhım olmuştu"



Akbudak ellerine neden kına yaktıklarını ise şöyle anlattı: "Annem bir gün bana 'Oğlum askere giderken kınanı yaktık. Bu da bir savaş, kınanı yakalım.' diyerek ellerime kına yakıp hastaneye öyle uğurladı. Biz hastanede dualarla mücadele ettik. Kınalı eller sanki zırhım olmuştu ve beni çok motive etmişti. Kınayı gören ekip arkadaşlarım 'Hocam kına nedir, savaşa mı gidiyoruz?' diye söylemişti. Benim için bu da bir savaş. Böyle düşünürsek daha çok motive olacağına inanan ekibim de benden etkilenerek yoğun bakıma kına yakıp geldiler." Akbudak, hastanedeki ekibine "kınalı eller" ismini verdiklerini söyledi.





“Biz bu yola baş koyduk”

Ekipteki herkesin ellerinin kınalı olduğuna değinen Akbudak: "Personelim 'Artık biz de kına yakalım' dediler. Biz bu yola baş koyduk. Aynı savaş ve hayatın yeni bir dönemi gibi. Başka hastalar için bu şekilde mücadele edersek başarı elde edebileceğimize inanıyorum. Annem memlekete döndü. Artık eşim kınamı yakıp beni hastaneye uğurluyor."

Virüsle mücadelede herkese görev düştüğünü ifade eden Akbudak, yoğun bakımın, kurallara uymayan insanlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.

