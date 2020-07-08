Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanağın sabah saatlerinde başlayacağı ifade edildi.

Vatandaşla dikkatli olunması konusunda uyarı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21 ile 50 kilogram sağanak ve sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."