Haber Giriş: Kaynak: İHA
Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanağın etkili olacağını açıkladı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanağın sabah saatlerinde başlayacağı ifade edildi.
Vatandaşla dikkatli olunması konusunda uyarı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21 ile 50 kilogram sağanak ve sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: sağanak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı KaradenizSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:32
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