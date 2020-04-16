Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafif zirai don olayı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Son Haberler
- 14:08
- 14:05
- 13:50
- 13:49
- 14:00
Sıradaki Haber
Defineciler Şile'de tarihi yapıyı talan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz