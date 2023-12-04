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Türkiye
TRT Haber 04.12.2023 15:34

Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yarın yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor.

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Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren güney ve doğu kesimlerde, cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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