Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2023 15:34

Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme yapıldı

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından çatlak oluştuğuna ilişkin ihbarlar yapılan İstanbul'daki iki binada yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme yapıldı
[Fotograf: İHA]

Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem ile en büyüğü 4,5 olmak üzere oluşan 13 artçı sarsıntının sonrasında Esenler ile Küçükçekmece'de iki binada çatlak oluştuğuna dair Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar geldi.

İhbar üzerine Esenler Tuna Mahallesi 678. Sokak'taki binaya giden Esenler Belediyesi İmar Müdürlüğü söz konusu yapıda inceleme yaptı. 

Marmara Denizi'ndeki depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada inceleme yapıldı

Ekipler, binanın taşıyıcı sistemleri, kiriş ve kolonlarında herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'taki ikinci binada da ilçe belediyesinden gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Binanın taşıyıcı kiriş ve kolonlarında bir sorun olmadığı, depremler nedeniyle binada yer alan bir dairenin sadece alçıpanlarının düştüğü belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

ETİKETLER
İstanbul Deprem
Sıradaki Haber
Çeşme'de hortum oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor
17:04
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistinli kahramanlar tüm insanlık için savaşıyor
16:59
İsrail güçleri, Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi
16:51
Kenya'da bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
16:46
İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmamı'nın evini bastı, yurt dışına çıkış yasağı getirdi
16:43
Güney Kore, katı yakıtlı uzay roketinin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı
153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ