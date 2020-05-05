Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede Erzurum. Kars, Ağrı ve Iğdır'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yağışların metrekareye 20-40 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamaların oluşması gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.