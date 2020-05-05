Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle Ortakent açıklarına gidip ağını bıraktı. Ağını toplayan balıkçı, iki köpek balığı görünce şaşkınlık yaşadı.

Kıyıda sergilenen biri yaklaşık 1,60 diğeri ise 1 metre uzunluğundaki köpek balıkları çevredekilerin de ilgisini çekti.

Balığı yakından inceleyenler, fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı.