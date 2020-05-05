Zekat, infak, sadaka. Zengin ile fakir arasındaki sağlam dayanışmanın adı. İslam'ın beş temel şartından biri. Ramazan ayı inananlar için aynı zamanda zekat dönemi olarak da kabul ediliyor.

Belli oranda serveti olan her Müslüman, yılda bir kez malının kırkta birini fakirlerle paylaşmakla yükümlü.

Zekat insanlar arasında manevi bir bağ da sağılıyor. Kuran-ı Kerim'deki bazı ayetlerde namaz kılıp zekat verenlerin dinen kardeş olduğuna vurgu yapılıyor.

Ayet ve hadislerde, zekat verenin malının kat kat artacağı vurgulanıyor.